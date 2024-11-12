“Gaziantep’te Eşini Vurdu, İntihar Etti”

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) arasında, Kahraman Bal’ın işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında bir tartışma çıktı.

TRAJİK SONUÇ

Tartışma sonucunda Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabanca ile eşi Elif Bal’ın kafasına ateş etti ve ardından aynı silahla intihar etti. Olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi karı-kocanın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenazeler, olay sonrası gerekli işlemler tamamlandıktan sonra Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.