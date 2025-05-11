Gaziantep’te FETÖ Operasyonu: 4 Zanlı Yakalandı

YENİ GÖZALTILARLA OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Gaziantep merkezli yapılan FETÖ’ye yönelik operasyonda 4 zanlı daha gözaltına alındı. Bu operasyonda, FETÖ’nün Gaziantep ile birlikte Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman’daki bölge yapılanmalarını deşifre etmek amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı. Böylece, operasyon kapsamında gözaltına alınanların toplam sayısı 229’a ulaştı. Sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan 4 kişi, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’nde işlemlerinin sürmesi için götürüldü. İlk operasyonda, 6 Mayıs’ta 208, 7 Mayıs’ta 14 ve 9 Mayıs’ta ise 3 şüpheli yakalanmıştı. Böylece, daha önce adliyeye sevk edilen 225 zanlının kriterleri belirlenmişti. Bu sürecin sonucunda, 77 kişi tutuklanmış, 23’ü savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmış, 125 kişi üzerinde ise adli kontrol şartı uygulanmıştı.

ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜNÜN İSMİ OPERASYONA VERİLDİ

Düzenlenen bu operasyona, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Gölbaşı’ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel’in ismi verildi. Yapılan teknik takipler ve ifadeler neticesinde, örgütün kendileriyle yakın ilişkisi bulunan, ancak resmi üye olmayan kişiler için “vifak” kodu kullandığı belirlenmiş. Bu kişilerin, örgüt tarafından yaklaşık 2 yıl boyunca izlenildiği tespit edildi. Ayrıca, FETÖ’nün kendi yapısından uzaklaşan veya bağı zayıflayan bireyleri “hayat” olarak kodladığı ve bu iki grup arasında A ve B kategorileri ile ayrım yaptığı gözlemlendi.

YURT DIŞI FAALİYETLERİ GÜÇLENDİRME HEDEFİ

Soruşturma çerçevesinde, FETÖ’nün öğrencileri Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk gibi ülkelere gönderdiği ve bu ülkelerde yürütülen faaliyetleri öğrencilere göstererek bağlılıklarını güçlendirmeyi amaçladığı anlaşıldı. Yurt dışına götürülen öğrencilerin gidişlerinde farklı koltuklarda, dönüşlerinde ise yan yana oturdukları ve bu süreç zarfında yaklaşık bir hafta boyunca yurt dışında kaldıkları tespit edildi.