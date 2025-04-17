Gaziantep’te FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı

GÜVENLİK GÜÇLERİ TERÖR OPERASYONU DÜZENLEDİ
Gaziantep’te gerçekleştirilen terör operasyonunda, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ/PDY üyesi bir kişi yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.
YASAL İŞLEM BAŞLATILDI
Operasyonun sonucunda, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme ve FETÖ/PDY’ye üye olma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ele geçirildi. Yakalanan kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.