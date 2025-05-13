Gaziantep’te Final Maçı Hazırlıkları Başladı

GAZİANTEP, ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİNE HAZIRLANIYOR

Gaziantep, Türkiye’nin zengin gastronomisi, tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan bir şehir olarak, Türk futboluna imza atacak bir karşılaşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 14 Mayıs Çarşamba günü, Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek olan Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin heyecanı tüm kenti sarıyor. Bu önemli maç, Gazianteplileri hem sevindiriyor hem de büyük bir heyecanla dolup taşıyor.

ŞEHRİ TARAFTARLAR ŞENLENDİRECEK

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nin Gaziantep’te oynanacak olması, Türkiye’nin önemli turistik merkezlerinden biri olan şehirdeki esnaflar için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Final maçının yaklaşık 50 bin kişiyi şehre çekmesi bekleniyor ve esnaf, taraftarların kentte yapacakları alışverişin yerel ekonomiye katkı sağlayacağına inanıyor. Geleneksel misafirperverliği ile bilinen Gaziantep, bu organizasyon sayesinde hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlamaya hazırlanıyor.

TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Mehmet Kaleoğlu, tarihi Kaleoğlu Mağarası’nın işletmecisi olarak, “Galatasaray ile Trabzonspor arasında 14 Mayıs’ta oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali maçı için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz” diyerek heyecanını paylaştı. Bunun yanı sıra, Bakırcılar Çarşısı esnafı Fikret Yılmaz, “Bu maçın Gaziantep’te oynanacak olması bizim için çok iyi oldu. Maç öncesinde çarşı-pazarda yoğunluk olacaktır” şeklinde konuştu.

YEREL ÜRÜNLER ÖNE ÇIKIYOR

Almacı Pazarı esnaflarından Kerim Kıssa ise Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarına başarılı bir karşılaşma diledi. Kentin yöresel ürünlerinin tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan final için herkesin şehre beklenildiğini belirtti. Ekonomik katkının yanı sıra, bu maçın Gaziantep’in tanıtımına da önemli bir etki yapacağını ifade eden esnaf Yakup Mermer, “Bu organizasyon bizim için çok sevindirici” dedi.