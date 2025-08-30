Gaziantep’te Firari Hükümlü Yakalandı

YAKALANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ

Gaziantep’te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari hükümlü, başarılı bir operasyon sonucunda ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için yürüttüğü görev çerçevesinde, “kasten adam öldürme” ve birçok farklı suçtan cezası bulunan 31 yaşındaki Kemal G’nin Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi’nde gizlendiği bilgisine ulaştı.

OPERASYONUN BAŞARISI

Özel harekat polisleriyle birlikte düzenlenen operasyonla, firari hükümlü yakalandı. Ekipler, adrese ulaşarak Kemal G’yi gözaltına aldı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.