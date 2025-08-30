Haberler

Gaziantep’te Firari Hükümlü Yakalandı

Gaziantep’te 40 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir firari hükümlü, başarılı bir operasyon sonucunda ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için yürüttüğü görev çerçevesinde, “kasten adam öldürme” ve birçok farklı suçtan cezası bulunan 31 yaşındaki Kemal G’nin Şehitkamil ilçesindeki Karşıyaka Mahallesi’nde gizlendiği bilgisine ulaştı.

OPERASYONUN BAŞARISI

Özel harekat polisleriyle birlikte düzenlenen operasyonla, firari hükümlü yakalandı. Ekipler, adrese ulaşarak Kemal G’yi gözaltına aldı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

İsrail’in Gazze Saldırısı Endişeleri Artıyor

İsrail'in Gazze'deki yoğun nüfuslu bölgelere olası saldırı planları, bölge halkında büyük bir kaygı ve belirsizlik yaratıyor. Gazzeliler, yerinden edilme korkusu yaşıyor.
Dışişleri Bakanı H. Fidan, Ankara’da Buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Haşdi Şabi Komisyonu Başkanı Falih el-Feyyad ile görüşme gerçekleştirdi.

