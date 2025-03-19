Haberler

Gaziantep’te Firari Şahıs Yakalandı

GAZİANTEP’TE FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI

Gaziantep’te jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda, kasten öldürme suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari şahısı yakaladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu operasyon, aranan kişilerin gözaltına alınmasına yönelik yapıldı.

ŞÜPHELİ HAPSE GİRDİ

Operasyon sonucunda, kasten öldürme suçundan 27 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde gizlendiği adreste ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Denizli’de Uyuşturucu Operasyonu: 22 Gözaltı

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında çeşitli uyuşturucular ve silahlar da bulunuyor.
Haberler

Çanakkale’de Sanayi Sitesi’ndeki Yangın Kontrol Altında

Çanakkale'de Küçük Sanayi Sitesi'ndeki atık alanında çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Rüzgar, yangının yayılmasını etkiledi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.