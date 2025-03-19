Gaziantep’te Firari Şahıs Yakalandı

GAZİANTEP’TE FİRARİ ŞAHIS YAKALANDI

Gaziantep’te jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda, kasten öldürme suçundan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari şahısı yakaladı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iş birliğiyle gerçekleştirilen bu operasyon, aranan kişilerin gözaltına alınmasına yönelik yapıldı.

ŞÜPHELİ HAPSE GİRDİ

Operasyon sonucunda, kasten öldürme suçundan 27 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. isimli şahıs, Oğuzeli ilçesinde gizlendiği adreste ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.