Gaziantep’te Fıstık Hasadı Düşüyor

Gaziantep’te Antep fıstığı hasadında önemli bir düşüş yaşanması öngörülüyor. 2024 yılı hasat döneminde, yüksek rekolte ile tanınan Gaziantep’in Araban ilçesinde bu yıl, kuraklık ve dolu nedeniyle rekoltenin yüzde 50 oranında azalması bekleniyor. Fıstık bahçelerini yerinde inceleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “2024 yılında Antep fıstığı bahçelerinde yüksek rekolte alınırken, bu yıl rekoltenin kuraklık ve dolu nedeniyle yüzde 50 oranında gerçekleşmesini bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

REKOLTEYİ OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altun, “Antep fıstığı yok yılı” ifadesini kullanarak, “Kış mevsiminde beklenen yağışlar gerçekleşmedi. Bu yüzden kış ve bahar mevsiminin kurak geçmesi fıstığı olumsuz etkiledi. Bahar mevsiminde bölgede gerçekleşen dolu yağışları da fıstığı olumsuz etkiledi. 2025 yılında Antep fıstığı hasadı geçen yıla oranla yarı yarıya gerileyerek yüzde 50’ye düşecek” sözleriyle durumu özetledi.