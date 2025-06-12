Gaziantep’te Fuhuş Operasyonu Gerçekleşti

FUHUŞ OPERASYONU SONUCUNDA 23 KADIN KURTARILDI

Gaziantep’te düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonu sırasında 13 şüpheli yakalandı ve 23 mağdur kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklandı, 4’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 27 Mayıs’ta “İnsan ticareti-fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlarını işleyen kişilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA ADRESE DAHA ÖNCE TESPİT YAPILDI

Operasyon, çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapıldı. Yapılan baskınlar sonucu 13 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, zorla fuhuş yaptırılan 23 mağdur kadın kurtarıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE PARANIN ELE GEÇİRİLMESİ

Gerçekleştirilen operasyonda yapılan aramalar sonucunda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 adet fişek, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 51 bin 850 TL, bin euro ve 850 dolar ele geçirildi. Bu durum, güvenlik güçlerinin fuhuş ve insan ticaretiyle mücadele çabalarının bir göstergesi niteliğinde.