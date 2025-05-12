Gaziantep’te Gala ve Trabzon Logoları İşleniyor

BAKIR USTALARI LOGOLARI İŞLİYOR

Gaziantep’in tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda bulunan bakır ustaları, Ziraat Türkiye Kupası finali için şehre gelecek olan taraftarlar için Galatasaray ve Trabzonspor logolarını bakıra işliyor. 14 Mayıs’ta Galatasaray ile Trabzonspor arasında gerçekleşecek Ziraat Türkiye Kupası maçı, şehirde büyük bir heyecan yaratmış durumda. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin kültürel mirası ile ünlü olan Gaziantep, bu önemli futbol mücadelesine ev sahipliği yapacak. Esnaflar, kente gelecek olan taraftarları en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını hızlandırmış durumda.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’te, esnaf bu büyük maç için hazırlıklarını tamamlıyor. Özellikle Galatasaray ve Trabzonspor taraftarlarının kente gelmesi bekleniyor ve buna yönelik yoğun bir ilgi görüldüğü ifade ediliyor.

USTALAR GURURLU

Tarihi Bakırcılar Çarşısı’nda yaklaşık 5 asırdır bakır işçiliği yapan ustalar, Galatasaray ve Trabzonspor logolarını tek tek bakıra işliyor. Darbe kalemi ve çekiçle çalışarak oluşturdukları ürünler, şimdiden ilgi görmeye başlamış. Bakır ustaları, Ziraat Türkiye Kupası finalinin şehre ekonomik katkısının yanı sıra tanıtım için de önemli olduğunu düşünerek, “Bu maça ev sahipliği yapmak bizi çok mutlu ediyor” diyorlar.

ESNAF HAREKETLENDİ

Bakırcılar ve Sedefçiler Odası Başkanı Celal Açık, final maçının Gaziantep’te oynamasının kendileri için büyük bir fırsat olduğunu belirtiyor. Açık, “Gaziantep olarak bu maça hazırız. Esnafımız ve kurumlarımızla bu duruma hazırlıklı bir şekilde yaklaşmak istiyoruz. Bu maç bizim için çok önemli ve Gaziantepliler misafirperverdir” açıklamasını yapıyor.

FUTBOL YETENEĞİ VE HEYECAN

Bakır ustası Yusuf Büyükçapar, kupa maçının şehrin ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, “Gaziantep futbola çok yatkın bir şehir. Bu maç büyük bir heyecan yaratıyor” diyor. Bu durum, kentin futbol tutkusunu da bir kez daha ortaya koyuyor.

ŞEHİRDE BAYRAM HAVASI

Vatandaşlardan Sinan Göçer, “Bir futbolsever olarak bu duruma sevinçliyiz. Şehirde bir bayram havası var. Galatasaray ve Trabzonspor’un burada oynanacak olması çok büyük bir mutluluk kaynağı” şeklinde hislerini aktarıyor. Gaziantep, bu önemli güne hazırlanırken, tüm gözler 14 Mayıs’ta yapılacak maçta olacak.