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Gaziantep’te Galatasaray Kupayı Kazandı

GİRESUN’DA KUTLAMALAR

Ziraat Türkiye Kupası final maçı sonucunda Galatasaray, kupayı kazanarak büyük bir başarı elde etti. Maç sonrası Mersin’de taraftarlar, bu başarıyı coşkuyla kutlamak için sokağa akın etti. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan finalde Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, maçın sonunda Trabzonspor’u 3-0’lık bir skorla geçerek kupanın sahibi oldu.

KUTLAMALAR DEVAM EDİYOR

Galatasaray’ın zaferinden sonra Mersin’deki taraftarlar, kutlama için yolları doldurdu. Oluşturulan araç konvoylarının yanı sıra, Mezitli ilçesindeki Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Galatasaray Meydanı’nda toplanan taraftarlar, coşkularını meşaleler yakarak ve marşlar söyleyerek gösterdi. Ziraat Türkiye Kupası sevincinin paylaşıldığı bu etkinlikler, futbol tutkusunun bir yansıması oldu.

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