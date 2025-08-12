Gaziantep’te Gözlem Şenliği Yapıldı

Haberler

ŞENLİKTE GÖKYÜZÜ GÖZLEMLERİ YAPILDI

Gaziantep’te Şehitkamil Belediyesi, İbrahimli Mahallesi Agro Park’ta “Gökyüzü gözlem şenliği” düzenledi. Bu etkinlikte bir araya gelen vatandaşlar, gökyüzünde meydana gelen meteor yağmurunu gözlemleme şansı buldu. Aynı zamanda, teleskop yardımıyla Satürn, Jüpiter ve Ay da gözlemlendi.

VATANDAŞLARIN HEYECANI

Etkinlikte söz alan Ömer Kaplan, AA muhabirine ailesiyle birlikte meteor yağmurunu izlemeye geldiğini belirtti. Kaplan, “Burada orkestra eşliğinde güzel bir şenlik var. İlk defa meteor yağmurunu izleme fırsatı bulacağım.” dedi. Osman Özgan da, meteor yağmurlarını izlemek için parka geldiklerini ifade ederek, “Işıklar söndüğünde meteor yağmurlarını izleme fırsatı bulacağız. Güzel bir gece olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

KATILIM VE GÖZLEMLER

Şehitkamil Belediyesi Teknoloji Atölyeleri sorumlusu Eyüp Yenikomşu, etkinlikte yaklaşık bin kişinin katıldığını aktardı. Meteor yağmurlarını gözlemlemeyi hedeflediklerini ifade eden Yenikomşu, “Bu gözlem çıplak gözle yapılacaktır. Bunun yanı sıra Ay, Jüpiter ve Satürn’ü teleskop ile gözlemleme fırsatı bulacağız. Eğer imkan olursa yıldız takımlarını da gözlemlemeyi umuyoruz.” dedi.

