Gaziantep’te Gümrük Kaçağı Eşyalar Ele Geçirildi

JANDARMA EKİPLERİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

Gaziantep’te jandarma ekipleri, iki iş yerine yönelik düzenledikleri operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan kaçak gümrük ürünlerini ele geçirdi. Bu kapsamda, iki şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle gerçekleştirilen operasyon, kaçakçılıkla mücadele amacı taşıyor.

ŞÜPHELİLERİN İŞYERLERİNE BASKIN YAPILDI

Operasyon sırasında, Şehitkamil ilçesinde C.D. ve A.D. isimli şahıslara ait iş yerlerine baskın düzenlendi. Yapılan adli arama sonucunda, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan birçok elektronik eşya ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler arasında 57 adet akıllı telefon, 945 adet akıllı kol saati, 895 adet kablosuz kulaklık, 620 adet şarj cihazı, 327 adet hava nemlendirici, 186 adet projeksiyon cihazı, 180 adet oyun konsolu, 177 adet ışıklı disko topu ve 53 adet müzik çalar yer aldı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.