Gaziantep’te Hapis Cezalı 2 Kişi Yakalandı

GZİANTEP’TE ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Gaziantep’te bir dizi suçtan dolayı kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, aranan şahısların yakalanması amacıyla Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

SUÇ KAYITLARI VE CEZALARI

Gerçekleştirilen çalışmalarda, silahlı yağma ve hırsızlık suçlarından 16 ayrı kaydı bulunan M.Y. isimli şahıs, toplamda 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalandı. Ayrıca, kasten yaralama suçundan 10 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan C.K. isimli başka bir şahıs da ele geçirildi. Her iki şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.