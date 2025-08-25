Gaziantep’te Hatalı Şerit Değişikliği; 67 Cezalı

TRAİFİK DENETİMLERİ YÜKSEK HIZDA DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te trafikte hatalı şerit değiştirme uygulaması yapan 67 sürücüye toplamda 66 bin 531 TL ceza kesildi. Bu durum, güvenlik kameraları ve radar sistemleri sayesinde tespit edildi.

KAYNAK YÖNTEMİYLE HATALI ŞERİT DEĞİŞİKLİĞİ

Gaziantep Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içinde şehir genelinde çeşitli noktalarda ve kavşaklarda denetim yaparak trafik güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yürüttü. Bu denetimlerde, özellikle trafikte bekleyen araçların arasına kayarak hatalı şerit değiştiren sürücülere özel bir uygulama gerçekleştirildi.

DENETİMLERİN SONUCU VE GELECEK PLANLARI

Denetim çalışmaları sonucunda, kurallara aykırı bir şekilde kaynak yöntemiyle şerit ihlali yapan 67 sürücüye ceza uygulandı. Olay anları, güvenlik sistemleri aracılığıyla kaydedildi. Trafik denetimlerinin sıkı bir şekilde devam edeceği duyuruldu.