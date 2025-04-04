Gaziantep’te Havalimanı Girişinde Arbede Çıktı

OLAYIN YAŞANDIĞI YERDEKİ DURUM

Gaziantep’te gerçekleşen bir olayda, havalimanı girişinde kimlik kontrolü yapmaya çalışan polislere karşı direniş gösteren bireyler ile güvenlik güçleri arasında bir arbede ortaya çıktı. Olayın meydana geldiği yer, Gaziantep Havalimanı girişinde bulunan kimlik kontrol noktasıydı. İddiaya göre, havalimanına girmeye çalışan bir araç, kontrol öncesinde sürücü değişikliği yapmaya çalıştı ve polise kimlik ile ehliyet ibraz etmeyi reddetti. Polis ekipleri duruma müdahale etmek isteyince, araçtaki şahıslarla polisler arasında bir tartışma başladı.

ARBEDEDE SİLAH ATILDI

Arbede, giderek büyüyünce araçtaki biri tarafından silah ateş aldı. Bu esnada ateş eden silahın mermileri, polis memuru N.U. ile araçtaki şahıslardan S.Ö.’ye isabet etti. Olayın hemen ardından durumu kontrol altına almak için olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık personeli, yaralı durumdaki polis memuru ve şahsa ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra hastaneye kaldırdı. Yaralılar hastanede aldıkları tedavi sonrasında taburcu edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma süreci başlatıldı. Güvenlik açısından önemli bir durum olan bu olay, havalimanında uygulanan güvenlik kontrollerinin ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor.