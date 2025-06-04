Gaziantep’te Hileli Kurban Satışı Ortaya Çıktı

GAZİANTEP’TE DOLANDIRICILIK YÖNTEMİ

Gaziantep’te bir kurban satış yerinde şaşırtıcı bir dolandırıcılık olayı meydana geldi. Duvarda açılan bir delikten gizlice kurulan bir sistem sayesinde, tartıda hile yapılması sağlandığı anlaşıldı. Bu durum, zabıta ekiplerinin durumu incelemeye almasına neden oldu. Nizip ilçesindeki kurban satış alanında gerçekleştirilen bu dolandırıcılık yöntemi, vatandaşları hayrete düşürdü.

KURULAN MEKANİZMA İLE HİLE YAPILIYOR

Kurbanlıkların tartıldığı alanda yapılan gizli düzenekle, satış işlemleri sırasında vatandaşların kandırıldığı belirlendi. Kurban satış yerindeki kantarın arkasındaki duvara ustalıkla delik açılmış. Bu delikten, kantara dışarıdan gizlice ağırlık eklenmesini sağlayan bir mekanizma yerleştirilmiş. Hayvanlar tartılırken, bu gizli düzenek sayesinde tartıya fazladan ağırlık eklenerek, kurbanlıkların normalden çok daha ağır görünmesi sağlanmakta.

MAĞDURİYETLERİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Bu yöntemle dolandırıcılığa maruz kalan alıcıların, bu durumun farkına varması üzerine yetkililere bildirimde bulunduğu öğrenildi. Bunun ardından, zabıta ekipleri inceleme başlatarak konuyla ilgili gerekli adımların atılmasına yöneldi.