Gaziantep’te Hırsızlar Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI VE ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANMASI

Gaziantep’te, görme engelli Tülay Özçetin’e ait olan ve 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası çalındı. Eve giren hırsızlar, ziynet eşyalarının bulunduğu kasayı ele geçirerek kaçtılar. Olayın hemen ardından durum fark edildi ve ihbar üzerine polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

POLİSİN YAPTIKLARI ÇALIŞMA

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri araştırmalar neticesinde 3 şüpheliyi tespit etti. Yakalanan şüpheliler arasında yer alan Ö.L.Ö.’nün, mağdur Tülay Özçetin’in yeğeni olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan bu kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KASA VE DEĞERLİ EŞYALARIN İADESİ

Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan üç şüpheli, hırsızlık olayının ardından yapılan değerlendirmelerde suçlu bulundu. İçinde 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının yer aldığı kasa, polis tarafından Tülay Özçetin’e teslim edildi. Bu gelişmeler, olayla ilgili hukuksal süreçlerin başlamasına vesile oldu.