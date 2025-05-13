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Gaziantep’te Hırsızlık Suçundan Yakalandı

GAZİANTEP’TE HIRSIZLIK SUÇLUSU YAKALANDI

Gaziantep’te, hırsızlık suçu nedeniyle 13 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve adli mercilerce tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle aranan suçluların tespitine dair yoğun bir çalışma yürütüldü.

ŞÜPHELİ ADRESİNDE YAKALANDI

Bu çalışmalar sonucunda, “hırsızlık suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası” bulunan H.S. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde gizlendiği mekânda gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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