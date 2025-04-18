Gaziantep’te, Hırsızlık Zanlıları Yakalandı

GÖRME ENGELLİ YAŞLI KADININ ZİYNET EŞYALARI ÇALINDI

Gaziantep’te, görme engelli yaşlı bir kadının evine girerek 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 3 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden biri, hırsızlık mağduru yaşlı kadının yeğeni olmasıyla dikkat çekiyor. Hırsızlık anı sonrası, şüphelilerin ellerindeki alkol şişeleri ile tokalaşarak birbirlerini tebrik etmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Şahinbey ilçesinde gerçekleşti.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, geniş ölçekli bir çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda, yüzlerce güvenlik kamerası incelendi ve 5 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalan 3 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler arasında bulunan Özgür L. Ö.’nün, görme engelli yaşlı kadının yeğeni olduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

HAKSIZLIĞI KAMERALAR YAKALADI

Hırsızlık anı ve kaçış süreleri, çok sayıda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerine gelişleri, hırsızlık sonrası çelik kasa ile ayrılışları ve ardından alkol şişeleri ile tokalaşarak birbirlerini tebrik ettikleri anlar yer aldı.

TUTUKLAMA VE ZİYNET EŞYALARININ İADESİ

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, mazur kılmadıkları gerekçesiyle adli mercilere sevk edilerek tutuklandı. Çalınan 5 milyon TL değerinde ziynet eşyası, çelik kasasıyla birlikte hırsızlık mağduru yaşlı kadına teslim edildi.