Gaziantep’te Hububat Fiyatları Açıklandı

HUBUBAT ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı için belirlediği hububat alım fiyatlarını duyurdu. Akıncı, makarnalık ve ekmeklik buğdayın 1. grupta ton başına fiyatının 13 bin 750 lira, arpanın ise 11 bin 100 lira olarak belirlendiğini söyledi. Ayrıca, hububat hasadının ülke genelinde yerel olarak başladığını ifade eden Akıncı, TMO’nun bu yıl 600’ü aşkın noktada randevulu alım sistemiyle üreticilere hizmet vereceğini kaydetti.

DEPOLAMA VE FİNANSMAN KOLAYLIKLARI

Akıncı, 12 Mayıs tarihinden itibaren taahhütname karşılığı alımlara başlandığını hatırlattı ve üreticilere depolama, finansman ve pazarlama konusunda çeşitli kolaylıklar sağlandığını belirtti. TMO’nun 2025 yılı alım fiyatları doğrultusunda makarnalık ve ekmeklik buğdayın 1. grubu için ton başına 13 bin 750 TL, arpanın 1. grubu için ise 11 bin 100 TL fiyat belirlendiğini aktaran Akıncı, ikinci ve üçüncü grup ürünler ile düşük vasıflı buğdaylar için de kademeli fiyatlandırma yapıldığını ifade etti. Bu uygulamanın, hem ürün çeşitliliğini koruduğunu hem de kaliteyi teşvik eden bir model sunduğunu dile getirdi.

ÜRETİCİLERİN GÜVENİ

Başkan Akıncı, TMO’nun ürünleri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları kapsamında alacağını vurguladı. Ürün bedeli ödemelerinin, teslimatın ardından en geç 30 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacağını kaydetti. Yeni hasat döneminin başlamasıyla, tarlalarda emek ve umudun yeniden filizlenmeye başladığını ifade eden Akıncı, “Toprağa emek veren, alın teriyle üreten tüm çiftçilerimize bol ve bereketli bir sezon diliyorum. Umuyorum ki bu sezon hem verimlilik hem de kazanç açısından üreticimizin yüzünü güldüren bir yıl olur. Hasat dönemi boyunca tüm çiftçilerimize kolaylıklar ve hayırlı işler temenni ediyorum” diye konuştu.

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