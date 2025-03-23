Gaziantep’te İftar Saatinde Silahlı Saldırı

İFTAR SAATİNDE SİLAHLI SALDIRI

Gaziantep’te iftar saatinde husumet yaşadıkları şahısların düzenlediği silahlı saldırı sonucu iki genç hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre, iftar sırasında Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek’in (25) bulunduğu aracın önü, husumetli oldukları kişiler tarafından kesildi. Araçtan indikten sonra bu kişilerle aralarında bir tartışma çıktı.

SALDIRIYA UĞRAYAN GENCİLERİN DURUMU

Tahminlere göre 3-4 kişi olan saldırganlar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek’e pompalı tüfekle ateş açtı. Fatih Tekin, vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek ise sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Şimşek de kurtarılamadı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için çalışmalar hızlandırıldı.