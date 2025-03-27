Gaziantep’te İftar Vakti Silahlı Kavga: 1 Ölü

GÖRÜNTÜLERİ ARTIRAN BİR OLAY

Gaziantep’te iftar saatinde bir köyde çocukların tartışması, ailelerin de karışmasıyla silahlı bir kavgaya dönüştü. Bu üzücü gelişmede bir kişi hayata veda ederken, üç kişi de yaralandı. Olay, Şehitkamil ilçesinin kırsal Küllü Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iftar sırasında çocuklar arasında başlayan bir tartışma kısa sürede ailelerin de katılmasıyla büyüdü ve silahların kullanıldığı bir kavga haline geldi.

CAMİA VE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kavga sonrası köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi gönderildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Durumu ağır olan 37 yaşındaki Mehmet T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, jandarma ekipleri köyde güvenlik önlemleri aldı.