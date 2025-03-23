Gaziantep’te İftar Vakti Silahlı Saldırı: 2 Ölü

SİLAHLI SALDIRIYLA İKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep’te, iftar saati husumetli oldukları şahısların gerçekleştirdiği silahlı saldırı sonucunda iki genç yaşamını yitirdi. Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Sam Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek (25), iftar sırasında bulundukları araçla gidiyorlardı. Araçlarının önü, kendileriyle husumetli olan kişiler tarafından kesildi.

ARGÜMANLARIN TARTIŞMASI VE TAARRUZ

Araçtan inen Fatih Tekin ile Enes Şimşek, husumetli oldukları şahıslarla tartışmaya başladı. 3-4 kişiden oluştuğu tahmin edilen grup, pompalı tüfekle iki gence ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı durumda bulunan Enes Şimşek, sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Enes Şimşek de kurtarılamadı.

CENAZELER ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Yaşamını yitiren iki gencin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna taşındı. Olayın ardından, kaçan saldırganları yakalamak adına güvenlik güçleri tarafından çalışmalar başlatıldı.