Gaziantep’te İhracat Yüzde 1,7 Arttı. GSO Başkanı Ünverdi, “Üretim Ve İhracat Önemli” Dedi

GAZİANTEP İHRACATINDA YÜZDE 1,7 ARTIŞ

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Mart ayında Gaziantep’ten geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 861 milyon 573 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini açıkladı. Ünverdi, dış ticaretteki belirsizliklere ve iç piyasadaki ekonomik dalgalanmalara rağmen sanayicilerin üretim çabasını sürdürdüğünü belirterek, ülke kalkınmasına katkı sağlayan tüm üretici ve ihracatçılara teşekkür etti.

İŞ GÜNÜ SAYISININ ETKİSİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini değerlendiren Ünverdi, geçen yıl mart ayında 26 iş günü olduğunu, bu yıl ise 25 iş günü gerçekleştiğini hatırlattı. Ünverdi, “Bu yıl da mart ayında 26 iş günü olsaydı, Gaziantep’in ihracatı yaklaşık yüzde 5,6 artabilirdi” dedi.

İLK ÇEYREKTE 2,4 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT

Yılın ilk üç ayında Gaziantep’ten 2 milyar 476 milyon 608 bin dolarlık ihracat yapıldığını belirten Ünverdi, kentin aylık ve dönemlik ihracatta Türkiye genelinde 6. sırada yer aldığını kaydetti.

DÖVİZ KURUNDAKİ DALGALANMA VE ALINAN TEDBİRLER

Mart ayında döviz kurundaki hareketliliğe karşı alınan önlemlerin olumlu sonuç verdiğini vurgulayan Ünverdi, “Güçlü bir ekonomi için üretmek ve ürettiğimizi ihraç etmek zorundayız” dedi.

EKONOMİK POLİTİKALAR VE SANAYİCİNİN İHTİYAÇLARI

Ünverdi, iç ve dış piyasadaki zorluklar karşısında rasyonel ekonomi politikalarının istikrarlı şekilde uygulanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Sıkılaştırmada önemli mesafeler kat edilmişken bu süreci tamamlayarak enflasyon ve fiyat istikrarı başta olmak üzere, sanayimiz için OVP’de yer alan yeşil, teknolojik ve katma değerli üretime geçişi başarmak zorundayız. Merkez Bankası’nın üç aydır devam eden politika faizi indirimi sonrası iş dünyası olarak bunun reel faize yansımasını beklerken, yaşanan son gelişmelerin sürece sekte vurmamasını ümit ediyoruz. Dün açıklanan enflasyon verileri de her şeye rağmen kısmi bir etkilenme ile sürecin devamının işaretlerini vermesi açısından önemli bir gösterge olmuştur. Sanayicinin, üreticinin krediye olan ihtiyacı günbegün artıyor. Sanayicilerimizin, üreticilerimizin ve ticaret erbabımızın düşük maliyetle finansmana erişimi için gerekli adımlar atılmalı.”

ABD’NİN GÜMRÜK VERGİLERİ VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı ek gümrük vergilerine de değinen Ünverdi, bu durumun Türkiye için hem avantaj hem de dezavantaj yaratabileceğini ifade etti. Ünverdi, şöyle konuştu:

“ABD, Çin’e yüzde 34, AB ülkelerine yüzde 20, ülkemize ise en düşük tarifeden yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacak. Ülkemiz için az da olsa ek vergi uygulanmasını tabii ki istemezdik. Ancak ABD’ye ihracatımızda rakiplerimize göre daha az gümrük vergisi verecek olmamız rekabet gücümüzü artıracak. Ülkemizin avantajlarından faydalanmak isteyen Çin ve AB firmaları da yatırım için ülkemize yönelebilir. En büyük pazarımız olan AB’ye olan ihracatımızın ise zaten bu bölgedeki ekonomik durgunluk ve ek vergiler nedeniyle süreçten olumsuz etkilenebilir. Bununla birlikte küresel ticarette en büyük tedarikçi konumunda olan Çin ve Asyalı firmaların büyük fiyat indirimlerine gitmesi, ülkemizdeki artan girdi maliyetleri de göz önünde bulundurulduğunda ihracatçılarımız için rekabette risk teşkil edecek. Bundan sonraki süreçte birbiriyle ticaret yapan ve iç içe geçmiş bir sistemde yeni denklemler bizi bekliyor. Ülke olarak, kamu, özel sektör ve firmalarımızla her türlü gelişmeye hazırlıklı olmak zorundayız.”