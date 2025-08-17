Gaziantep’te İki Araç Çarpıştı, 3 Ölü

KAZA SONUCU CAN KAYBI VE YARALANMA

Gaziantep’te meydana gelen kaza sonucu iki otomobil çarpıştı. İlk verilere göre bu feci olayda 3 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi de yaralandı. Otomobillerin sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemedi. Kaza, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunun 15. kilometresinde gerçekleşti.

AÇIĞA ÇIKAN DETAYLAR VE MÜDAHALE

Kaza sonrası çevrede bulunanların ihbarıyla, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İlk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, yaralılar hızla ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında bilgi bekleniyor.