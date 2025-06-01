Gaziantep’te İki Araç Çarpıştı: 5 Ölü

Gaziantep’te Üzücü Kaza

KAZA GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATLADI

Gaziantep’te meydana gelen bir trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Olayda, 2’si çocuk toplam 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı. Kaza, Şehitkamil ilçesindeki Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsü belirsiz olan 27 AHY 25 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve 27 BBB 183 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası bölgede büyük bir kargaşa yaşandı, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi.

Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinde, 27 AHY 25 plakalı araçta bulunan 2 kişi ile diğer araçta yer alan 1 kişinin olay anında yaşamını yitirdiği tespit edildi. 27 BBB 183 plakalı araçta yaralanan 4 kişi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak, yaralılardan 2 çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kazaya neden olan durumlarla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.