Gaziantep’te İki Genç Silahlı Saldırıda Öldü

İFTARDA YAŞANAN SİLAHLI SALDIRI

Gaziantep’te iftar vaktinde husumetli oldukları şahısların silahlı saldırısına uğrayan ve hayatını kaybeden 2 gencin cenazesi, ailelerine teslim edildi. Olayın zanlılarını yakalama çalışmaları ise sürüyor. Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesinde, Sam Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar zamanında Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek (25) bulundukları aracın önünün husumetli oldukları kişilerce kesilmesiyle başladı. Araçtan inen bu gençler ile şahıslar arasında tartışma çıktı.

SİLAHLARLA SALDIRI DÜZENLENDİ

Tahmini olarak 3-4 kişilik bir grup, Fatih Tekin ve Enes Şimşek’e pompalı tüfekle ateş etti. Fatih Tekin, vücuduna isabet eden saçmalarla olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek ise sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak o da hastanede hayatını kaybetti.

CENAZELER YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek’in cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı ve burada yapılan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Sam Mahallesi’nde defnedileceği bilgisi verildi. Ayrıca, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın yürütüldüğü ve kaçan saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.