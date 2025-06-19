Gaziantep’te İki Kardeş Yaralandı

GAZİANTEP’TE SİLAHLI SALDIRI YAŞANDI

Gaziantep’te gerçekleşen bir silahlı saldırıda iki kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden birinin durumu kritikken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı. Olay, Şehitkamil ilçesindeki Merveşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, 22 numaralı sokakta bekleyen Mehmet A. ve Ahmet A. adlı kardeşlere, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırının ardından yaralı kardeşler çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edilen Mehmet A. ve Ahmet A.’nın sağlık durumu hakkında bilgi verilirken, Ahmet A.’nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın ardından saldırganların yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma ve soruşturma süreci başlatıldı. Güvenlik güçleri, olay yerinde ve çevresinde araştırmalarını sürdürüyor. Yaralılara acil şifalar dileniyor.