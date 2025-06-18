Gaziantep’te İki Minibüs Çarpıştı

GAZİANTEP’TE KAZA

Gaziantep’te bir otomobil ile fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsünün çarpıştığı bir kaza yaşandı. Akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında gerçekleşen bu kazada, 1’i ağır olmak üzere toplamda 10 kişi yaralandı.

KAZANIN SEBEPLERİ

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 BAJ 766 plakalı otomobil, karşı şeride geçiş yaptı. Bu esnada karşı yönde seyir halinde olan 27 S 9471 plakalı servis minibüsüne çarptı. Ardından 27 ATC 940 plakalı diğer servis minibüsü de kaza yapan araçlara çarptı. Olayı görenlerin yapmış olduğu ihbar sonrası, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

YARALILAR VE TEDAVİ SÜRECİ

Sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı olan 10 kişiyi kentin hastanelerine götürdü. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili polis incelemesi ise devam ediyor.