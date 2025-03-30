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Gaziantep’te İki Müstakil Evde Yangın Çıktı

DÜZENLİ BİR YANGIN OLAYI

Gaziantep’in Araban ilçesinde gece saatlerinde 2 ayrı müstakil evde çıkan yangın, çevredeki halkı şaşkına çevirdi. Yangın, biri tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen evde, karşılama komşu olan 2 evde, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı aynı anda meydana geldi.

Mehmet Gökçek Mahallesi’nde yer alan Garip Özlü’ye ait olan evde, eşyaların tamamı yanarak evin kullanılamaz hale gelmesine sebep oldu. Diğer taraftan, Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Mehmet Özlü’ye ait evdeki yangın ise perdelerin yanmasıyla sadece hafif bir şekilde atlatıldı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangınlarla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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