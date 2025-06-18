Gaziantep’te İki Servis Minibüsü Çarpıştı

KAZA DETAYLARI VE YARALILAR

Gaziantep’te bir otomobilin, fabrika işçilerini taşıyan iki servis minibüsüyle çarpıştığı kazada, 1 kişi ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralanıyor. Kaza, akşam saatlerinde Beylerbeyi Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. Bilgilerine ulaşılamayan sürücüsüyle 27 BAJ 766 plakalı otomobil, karşı şeride geçiyor. Bu sırada, şerit değiştiren otomobile hareket halindeki 27 S 9471 plakalı servis minibüsü çarpıyor. 27 ATC 940 plakalı diğer servis minibüsü de kazaya karışıyor.

OLAY YERİ VE MÜDAHELE

Zincirleme kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine, bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk ediliyor. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yapıyor ve ardından 10 kişiyi kentteki hastanelere kaldırıyor. Yaralılar arasında yer alan otomobil sürücüsünün sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor. Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor.