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Gaziantep’te İki Şüpheli Tutuklandı

UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Gaziantep’te gerçekleştirilen narkotik operasyonunda iki kişi yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamındaki bir adrese operasyon düzenledi.

OPERSYONDA UYUŞTURUCU VE ALET ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonda, 795 gram eroin ve iki adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan iki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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