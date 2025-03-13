Gaziantep’te İki Terör Şüphelisi Tutuklandı

GAZİANTEP’TE İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Gaziantep’te, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi iki şüpheli şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinatında, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek için çalışmalar yapıldı.

YASADIŞI GEÇİŞ YAPAN ŞAHIS YAKALANDI

Gerçekleştirilen operasyon sonucunda, yasadışı yollarla ülkeye geçebileceği değerlendirilen ve 2019-2021 yılları arasında Suriye-Münbiç bölgesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içinde etkin faaliyetlerde bulunan Y.M.A. isimli yabancı uyruklu şahıs Şehitkamil ilçesinde yakalandı. Yakalanan şahsın verdiği bilgiler doğrultusunda, 2021 yılında Suriye/Rakka bölgesinde PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünde faaliyette bulunduğu belirlenen E.C.Ş. isimli yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

ADLİ MAKAMLARA SEVK EDİLDİLER

Silahlı terör örgütü mensubu olan Y.M.A. ve E.C.Ş. isimli şüpheli şahıslar, yasal işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.