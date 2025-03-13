Gaziantep’te İntihar Girişimi Polis Tarafından Engellendi

GENÇ KIZIN İNTİHAR GİRİŞİMİ

Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, bir genç kız intihar girişiminde bulundu. Belirli bir sebepten dolayı dairenin camına çıkan genç kızın durumu, çevresindekiler tarafından fark edildi ve hemen ihbarda bulunuldu. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, kızı ikna etmeye çalıştı.

POLİSİN ANİ MÜDAHALESİ

Polis memurları, genç kızı kurtarmak için çaba sarf ederken, bir polis memuru ani bir hamleyle evin içerisine girerek genç kızı güvenli bir şekilde içeri çekmeyi başardı. Böylece intihar girişimi engellendi ve genç kız kurtarılmış oldu.