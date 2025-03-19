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Gaziantep’te İş Kazasında İşçi Hayatını Kaybetti

Gaziantep’te Gazbeton Paleti Düştü ve İşçi Hayatını Kaybetti

OLAYIN DETAYLARI

Gaziantep’te bir işçiye gazbeton paleti düşmesi sonucu ağır yaralanma olayı yaşandı. 23 yaşındaki Ahmet Kaya adlı işçi, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi’nde bir inşaat sahasında gerçekleşti. İddiaya göre, tırdan gazbeton malzemelerinin indirilmesi sırasında paletlerden biri Kaya’nın üzerine devrildi.

Bölgeye hızlıca çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ağır yaralı olan Ahmet Kaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak, yapılan tüm tedavi çabalarına rağmen Kaya kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAMERADA YANSIMASI

Talihsiz olayın anları, yakındaki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gazbeton paletlerinin yere indirilmesi esnasında bir paletin devrilip işçi Ahmet Kaya’nın altında kalma anları görünmekte. Bu olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı ve çok sayıda kişinin gözaltına alındığı bilgisi elde edildi.

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