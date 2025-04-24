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Gaziantep’te İşçiler Saygı Duruşuna Geçti

DUYGULANDIRAN ANLAR

Gaziantep’te 23 Nisan programı esnasında, İstiklal Marşı okunduğu sırada yan taraftaki inşaatta çalışan altı işçinin saygı duruşuna geçmesi izleyicileri duygulandırdı. Olay, Kaymakamlık binası avlusunda gerçekleşti.

İŞÇİLERİN SAYGI DURUŞU

İddiaya göre, kaymakamlık kutlamasının başladığı anda İstiklal Marşı’nı duyan işçiler, yaptıkları işleri bırakarak saygı duruşuna geçip marşa eşlik etti. O anlar kameraya yansırken, etraftaki vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

İŞLERİNE DEVAM ETTİLER

İstiklal Marşı’nın sona ermesiyle işçiler, bulundukları yerden işlerine geri döndü. Bu anlamlı hadise, 23 Nisan’ı daha özel kılan anlardan biri oldu.

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