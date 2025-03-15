Gaziantep’te İşitme Engelliler Mukabele Geleneği

İŞİTME ENGELLİ KADINLAR MUKABELEYİ SÜRDÜRÜYOR

Gaziantep’te işitme engelli kadın kursiyerler, Ramazan ayının önemli ibadetlerinden bir tanesi olan mukabele geleneğini işaret dili aracılığıyla devam ettiriyor. Gaziantep İl Müftülüğü bünyesinde kurulan İşitme Engelliler Kur’an-ı Kerim Kursu’nda eğitim alan 15 kadın, işaret dili kullanarak Kur’an-ı Kerim öğrenme sürecine katılıyor. Ulu Cami’de düzenlenen bu kurs, işitme engelli kadın kursiyerlere yönelik olarak sunuluyor ve Ramazan ayında mukabeleyi işaret diliyle takip etme imkanı sağlıyor.

KURAN-I KERİM İLE AYDINLANAN SESİZ DÜNYA

Bu eğitim ortamında işitme engelli kadınlar, işaret dili aracılığıyla Kur’an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyorlar ve böylece sessiz dünyalarının aydınlanmasını sağlıyorlar. Ulu Cami’de eğitmen Kifayet Ateş tarafından verilen eğitimlerle işitme engelli kadınlar, Kur’an-ı Kerim’i öğrenmeye başlamışken Ramazan ayında mukabele okumaya da yöneliyorlar. İşaret dili ile Kur’an-ı Kerim okuyan kadınlar, Ramazan süresince Kur’an-ı Kerim’i hatim etmeyi kendilerine hedef olarak belirliyor. Kurs programına göre, her gün belirli cüz sayısını okuyan kadınlar, mukabele geleneğini Ramazan boyunca sürdürecek.

RAMAZAN AYININ RAHMETİ

Ayrıca, işitme engelli kadınlar, Kur’an-ı Kerim tefsiri dersi de alarak Ramazan ayını dolu dolu geçirmeye devam ediyorlar. Eğitmen Kifayet Ateş, 2016 yılından bu yana işitme engellilere yönelik açtıkları eğitim programında birçok işitme engelli kadına Kur’an-ı Kerim eğitimi verdiklerini aktardı. Ramazan çerçevesinde mukabele yaptıklarını ifade eden Ateş, “İşitme engelli öğrencilerimizle 2016 yılından beri bu süreci yürütüyoruz. Kursumuz aktif bir şekilde devam ediyor. İşitme engelli öğrenciler işaret dili ile Kur’an-ı Kerim’i öğrendikleri için sessiz bir şekilde mukabele yapıyorlar. Ramazan ayının ilk gününden bu yana her gün bir cüzü birlikte okuyoruz. Sonrasında onların arasında Kur’an-ı Kerim’i dinliyor ve öğrenmelerini destekliyoruz. Okuduğumuz cüzlerin önemli ayetlerini onlara aktarıyorum, böylelikle Kur’an-ı Kerim miktarını daha iyi anlayabiliyorlar. Kursiyerlerimiz, bu süreçte hem Kur’an-ı Kerim okumakta hem de mukabele yapmaktadırlar. Böylece Ramazan’ın bereketini yaşamış oluyorlar. Kursiyerlerimiz, gerçekleştirdikleri mukabele ile büyük bir mutluluk duyuyor” şeklinde konuştu. Kur’an-ı Kerim’i işaret dili ile okuyan kursiyerler de, temel ibadetlerden biri olan mukabele geleneğini böyle bir şekilde sürdürebildikleri için oldukça mutlu olduklarını aktardılar.