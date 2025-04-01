Gaziantep’te Jandarma Bayram Trafik Önlemleri

GAZİANTEP’TE TRAFİK TEDBİRLERİ SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlıyor

Gaziantep’te jandarma ekipleri, trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla bayram dönemi boyunca uyguladığı tedbirleri aktif bir şekilde sürdürüyor. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, “1 Kural 1 Ömür, Yolun Sonu Bayram Olsun” sloganıyla hareket ederek, Ramazan Bayramı süresince tatil için yola çıkan sürücüleri güvenli trafik ve sürüş konularında bilgilendiriyor.

Jandarma personelinin bayram denetimleri

Gaziantep İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, asayiş ve trafik uygulama noktalarını ziyaret ederek, denetimlerde bulundu. Aynı zamanda, görevdeki tüm personelin bayramını kutladı. Jandarma ekipleri, bayram tatili boyunca sorumluluk alanlarında yer alan mezarlıklar, terminaller, toplu taşıma araçları ve umuma açık alanlarda vatandaşların huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmeleri için kapsamlı trafik ve emniyet tedbirleri uyguluyor.