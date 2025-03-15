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Gaziantep’te Jandarma Kaçak Elektronik Ele Geçirdi

GAZİANTEP’TE YAPILAN OPERASYON

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon neticesinde 1 milyon 400 bin TL değerinde gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, iki şüpheli gözaltına alındı.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE OPERASYONU

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, kaçakçılıkla mücadele kapsamında bir operasyon düzenlendi. Bu operasyon, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde H.M. ve M.S.E. isimli şahıslara ait işyerlerine yönelik gerçekleştirildi. İş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 400 bin TL olan; 74 adet akıllı telefon, 33 adet kablosuz kulaklık, 8 adet akıllı kol saati, 8 adet kablosuz ışıklı müzik çalar ve 14 adet ses bombası tespit edildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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