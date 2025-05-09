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Gaziantep’te Jandarma Operasyonlarında 5.4 Milyon TL Kaçak Malzeme

GAZİANTEP’TE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin geçtiğimiz bir ay içinde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 5.4 milyon TL değerinde kaçak malzeme yakalandı ve 23 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde birçok operasyon yapıldı.

KAÇAKÇILIKTAN GÖZALTI SAYISI YÜKSEK

Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda, Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde kaçakçılık yaptığı belirlenen 23 şüphelinin ikamet ve araçlarına arama yapıldı. Bu aramalardan elde edilen sonuçlar arasında piyasa değeri 5 milyon 450 bin TL olan çok sayıda kaçak ürün yer alıyor. Ele geçirilen malzemeler arasında 19 bin 60 paket gümrük kaçağı sigara, bin 432 adet elektronik sigara, bin 800 adet elektronik sigara likiti ve 130 kilogram tütün bulunuyor. Operasyon sonrası yakalanan 23 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

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