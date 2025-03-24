Gaziantep’te Jandarmadan Huzur-Güven Uygulaması

OKUL ÇEVRELERİNDE HUZUR-GÜVEN UYGULAMASI

Gaziantep’te jandarma ekipleri, okul çevresinde huzur ve güven sağlamak amacıyla bir uygulama gerçekleştirdi. Bu uygulamada, aranan 24 şahıs yakalanırken, 20 sürücüye toplamda 48 bin 649 TL tutarında idari para cezası kesildi. Ayrıca, 10 araç trafikten men edildi.

GENEL ASAYİŞİN SAĞLANMASI HEDEFİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliği ile yapılan uygulama, okul çevreleri, sokaklar ve parklarda kamu düzeninin sağlanması amacıyla gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti, kaçakçılık ve aranan şahısların yakalanması gibi konulara odaklanarak suç işleme amacı taşıyanların caydırılması hedeflendi. Uygulamaya çok sayıda ekip katıldı.

SORGULAMALAR VE DENETİMLER

Uygulama sırasında 6 bin 659 şahıs ve 2 bin 595 araç sorgulandı. Bu süreçte 133 sokak, 48 park ve 96 iş yeri denetlendi. Sonuç olarak, toplamda 24 aranan şahıs yakalandı ve 20 sürücüye 48 bin 649 TL idari para cezası uygulanarak 10 araç trafikten men edildi.