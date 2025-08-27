Gaziantep’te Kaçak Cep Telefonu Operasyonu

GAZİANTEP’TE KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Gaziantep kent merkezinde cep telefonu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonu dikkat çekti. Operasyon, İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinasyonuyla gerçekleştirildi ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de katılımı ile hayata geçirildi.

ARANAN İŞLETMELERDE İNCELENME YAPILDI

Suburcu ve Karagöz caddelerinde bulunan bazı cep telefonu satış noktalarında arama yapıldı. Aralarında iki gün önce meydana gelen silahlı bir kavganın yaşandığı cep telefonu satıcısının da bulunduğu birçok işletmenin maliye kayıtları ve ürünleri detaylı bir şekilde incelendi. Operasyona toplamda 33 ekip ve yaklaşık 100 personel katılıyor ve devam etmekte.