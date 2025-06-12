Gaziantep’te Kaçak Eşya Ele Geçirildi

GAZİANTEP’TE YAPILAN OPERASYON

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından bir işletmeye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 milyon 150 bin TL değerinde gümrük kaçağı 650 adet elektronik sigara ve bin 750 adet elektronik sigara tütünü ele geçiriliyor. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli bir şekilde kaçakçılık ile mücadele kapsamındaki bu operasyonu düzenledi.

ŞÜPHELİLER HAKKINDA YASAL İŞLEM

Operasyon sırasında, Şehitkamil ilçesinde kaçakçılık yaptığı belirlenen bir şüpheliye ait işyerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 150 bin TL olan 650 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ile bin 750 adet gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü bulundu. Olayla ilgili iş yerinin sahibi gözaltına alındı ve gözaltındaki şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtiliyor.