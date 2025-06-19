Gaziantep’te Kaçak Malzeme Ele Geçirildi

GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Gaziantep’te gerçekleştirilen bir operasyonda piyasa değeri 3 milyon TL olan gümrük kaçağı malzemelere ulaşıldı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda kaçakçılıkla mücadele kapsamında detaylı bir çalışma yürüttü. Fiziki ve teknik takip sonunda, Şahinbey ilçesinde C.B. isimli yabancı uyruklu bir şahsa ait işyerinde kaçakçılık malzemelerinin bulunduğu tespit edildi ve iş yerine operasyon düzenlendi.

İŞYERİNDE BİRÇOK KAÇAK ÜRÜN BULUNDU

Gerçekleştirilen aramalarda, işyerinde ve depolarında toplam piyasa değeri 3 milyon TL olan çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Bu ürünler arasında 254 adet gümrük kaçağı klima, 53 adet gümrük kaçağı blender, 22 adet gümrük kaçağı elektrikli ocak, 14 adet gümrük kaçağı kahve öğütücü ve 13 adet gümrük kaçağı doğrayıcı yer aldı. Operasyonda C.B. isimli yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı ve hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.