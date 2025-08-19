Gaziantep’te Kaçak Sigara Ele Geçirildi

ŞÜPHELİ ŞAHISTA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyon sonucunda, şüpheli bir şahsın çantasından 1,5 milyon TL değerinde gümrük kaçağı olan sigara, elektronik sigara ve termos ele geçirildi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda gerçekleştirilen bu çalışma, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında yürütüldü.

YOL KONTROLÜNDE YAPILAN ARAMA

Bu bağlamda, otoyolda yapılan yol kontrol faaliyetlerinde, yolcu otobüsünde bulunan İ.E. isimli şahsa ait çantaya hassa burunlu köpeğin tepki vermesi üzerine arama gerçekleştirildi. Arama sonucunda 5 bin 450 paket farklı markalara ait gümrük kaçağı sigara, 180 adet elektronik sigara ve 52 adet termos bulundu. Olay yerinde bulunan İ.E. isimli şahıs gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.