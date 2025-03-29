Gaziantep’te Kaçak Telefon Operasyonu: 2 Gözaltı

KAÇAK TELEFON OPERASYONU

Gaziantep’te gerçekleştirilen operasyonda toplam piyasa değeri 2 milyon 700 bin TL olan kaçak akıllı telefonlar, kulaklıklar ve şarj cihazları ele geçiriliyor. Operasyon sırasında 2 şüpheli kişi gözaltına alındı.

BASKIN DÜZENLENDİ

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde düzenlenen operasyon, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılıyor. Oğuzeli ilçesinde H.H.G ve K.S. isimli kişilere ait işyerlerine yönelik baskın gerçekleştirildi. Yapılan adli arama sonucunda yaklaşık 2 milyon 700 bin TL değere sahip 135 adet akıllı telefon, 6 adet kablosuz kulaklık ve 24 adet şarj cihazı ele geçirildi.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen ürünler ile ilgili olarak gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatılıyor.