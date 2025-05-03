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Gaziantep’te Kaçak Tütün Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIĞA YÖNELİK BAŞLATILAN OPERASYON

Gaziantep’te jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amaçlı düzenlediği operasyonda 3 bin 250 kilogram gümrük kaçağı tütün ele geçirdi. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle Nisan ayında gerçekleştirilen operasyon Nurdağı ilçesinde oldu.

ŞÜPHELİYE YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyonda kaçakçılık yaptığı belirlenen bir şüpheli şahsın aracında yapılan arama sonucunda piyasa değeri 1 milyon 787 bin TL olan 3 bin 250 kilogram gümrük kaçağı tütün bulundu. Yakalanan şüpheli kişi hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.

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