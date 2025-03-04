Haberler

Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

gaziantep-te-kacakcilik-operasyonu-1-kisi-tutuklandi

JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

Gaziantep’te jandarma ekipleri, 3 iş yerinde gerçekleştirdiği operasyonda 2 milyon 115 bin TL değerinde gümrük kaçağı malzeme ele geçiriyor. Operasyonla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanıyor. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılıkla mücadele amacıyla koordineli bir çalışma yapıyor.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bu çalışmalar çerçevesinde Oğuzeli ilçesinde O.Ö., M.B.T. ve İ.Ö. isimli şahıslara ait işyerlerine baskın düzenleniyor. Yapılan adli arama sonucunda toplam piyasa değeri 2 milyon 115 bin TL olan 250 adet akıllı kol saati, bin 140 adet kablosuz kulaklık ve bin 590 adet elektronik malzeme ele geçiriliyor.

TUTUKLAMA VE SERBEST BIRAKILMA

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden M.B.T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim ediliyor. Diğer şüpheliler İ.Ö. ve O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılıyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Trump’tan Meksika, Kanada ve Çin’e Ek Vergi

ABD, Meksika ve Kanada ürünlerine %25 gümrük vergisi uygularken, Çin ürünlerine %20 zam yaptı. Kanada ve Meksika, ABD ürünlerine karşılık vergi önlemleri alacaklarını açıkladı.
Haberler

Antalya’da İzinsiz Papağan Ticareti Yapıldı

Antalya'da izinsiz satış yapan bir kişiye 617 bin lira ceza kesildi, 2 Macaw papağanına el kondu. 50 bin liraya yavru papağan satan şahsa da soruşturma açıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.