Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu Düzenlendi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU GAZİANTEP’TE DEVAM EDİYOR

Gaziantep’te kaçakçılığa fırsat tanımıyor. Kent merkezindeki cep telefonları satan işyerlerine yönelik büyük bir kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

İŞLETMELERDE KAPSAMLI ARAMA YAPILDI

İl Emniyet Müdürlüğü’nün koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile birlikte SGK, maliye ve zabıta ekipleri de destek verdi. Bu kapsamda, Suburcu ve Karagöz caddelerindeki cep telefonu satışının yapıldığı çeşitli işletmelerde arama yapıldı.

TOPLAM 100 PERSONEL GÖREV YAPTI

Operasyona katılan ekipler arasında, iki gün önce silahlı bir kavganın yaşandığı bir cep telefonu satıcısı da yer aldı. Birçok işletmenin maliye kayıtları ve satışta bulunan ürünleri incelendi. Bu operasyonda üst düzey güvenlik önlemleri ile toplam 33 ekip ve yaklaşık 100 personel görev yapıyor.