Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonu: Elektronik Eşya Ele Geçirildi

GAZİANTEPLİ JANDARMADAN OPERASYON

Gaziantep’teki jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonla 2 iş yerinde piyasa değeri 2 milyon 200 bin TL olan gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi. Bu operasyon, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yapıldı.

KAÇAK ÜRÜNLER YAKALANDI

Operasyon sırasında, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde B.Y. ve N.T. isimli şahıslara ait iş yerlerine baskın yapıldı. Yapılan aramalarda toplamda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 200 bin TL olan 107 adet akıllı telefon, 16 adet akıllı kol saati ve 14 adet elektronik eşya bulundu. Ele geçirilen ürünler, gümrük kaçağı olarak kayıtlara geçti.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İki şahıs, gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldı. Bu tür operasyonların, gümrük kaçağı ürünlerin piyasada yer almasını engellemek amacıyla devam edeceği açıklanıyor.